DUCHESNE, Lise



À Montréal, le mercredi 2 mars 2022 est décédée, à l'âge de 81 ans, Lise Duchesne, épouse de feu Jacques Legros.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Denis) et Sylvain, ses petits-enfants Catherine, Amélie, Louis-Philippe et Jade, ses deux frères Jean (Suzanne) et Yvon de même que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.