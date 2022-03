CHARBONNEAU, Gilles



À Terrebonne, le 15 février 2022, est décédé M. Gilles Charbonneau, conjoint de Lise Poitras. Il était le fils de feu Marguerite Byrns et de feu Lucien Charbonneau.Il laisse dans le deuil, ses enfants: Kim (Eric), Joël (Katy) (fille et fils de feu Kathleen Noël), Maxime (fils de Lynne Faucher), Stéphanie (Erick) (fille de Lise Poitras) et ses 6 petits-enfants. Prédécédé de son frère Yvon Charbonneau, il laisse également son frère Guy Charbonneau (Fernande Paquin), ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera aule samedi 19 mars 2022 de 13h à 16h; suivra la cérémonie.