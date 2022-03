BRAIS, Gaétan



Subitement à son domicile de St-Rémi, le 26 février 2022 à l'âge de 72 ans est décédé M. Gaétan Brais, époux de Mme Rosa De Sousa.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Eric) et Mélanie, ses petits-enfants : Maxime, Xavier, Nathan et Justin de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 12 mars 2022 à 15h en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. La famille recevra les marques de sympathie à l'église à partir de 14h. Il reposera au cimetière de la paroisse.SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131