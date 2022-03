CHABOT, Julien



À Montréal, le 1er mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Julien Chabot, époux de feu Adrienne Martel.Il laisse dans le deuil ses enfants : Diane (François), Louise (Bernard), Nicole (Daniel), feu Francine, ses 8 petits-enfants et ses 10 arrière-petits-enfants, ses frères Henri-Louis (feu Rollande), Claude (Isabelle), Georges-Edouard (Louisette), ses soeurs Georgette (feu Roland) et Charlotte ainsi que de nombreux proches et parents.La famille recevra les condoléances au complexe :le mercredi 9 mars 2022 entre 13h et 16h ainsi qu'entre 18h et 21h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent être témoigné par un don à un organisme de votre choix.