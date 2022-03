SAINDON née VACHON, Edith



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 1er mars 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Edith Vachon, épouse de feu Dr Denis Saindon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Paola), Marie-Claude, Dominic (Guy), France (Mike), ses petits-enfants, Marie Hélène (Jean-Sébastien), Pierre Marc, Alexandre (Cayla) et Steven (Sharlyne), son arrière-petite-fille Katie ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 lesieuretfrere.comle vendredi 11 mars 2022 à compter de 17 h. Une cérémonie privée aura lieu le samedi 12 mars 2022 à 12 h, en la chapelle du complexe funéraire.Heures des visites : vendredi de 17 h à 20 h, samedi de 9 h à 11 h 45.Vous êtes toutefois invités à assister à la cérémonie via le Web, le samedi 12 mars 2022 à compter de 12 h, en simultané ou en rediffusion, en cliquant sous l'onglet "webdiffusion" apparaissant sur l'avis de décès sur lesieuretfrere.com.La famille désire remercier chaleureusement le personnel du CHSLD de St-Jean-sur-Richelieu pour son dévouement ainsi que pour la qualité exceptionnelle des soins et services prodigués.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur