TREMBLAY, Patrice

Au Centre d'hébergement Gérard-Harbec de Farnham, le 26 février 2022, à l'âge de 78 ans, nous a quittés monsieur Patrice Tremblay, demeurant à Farnham.Il laisse dans le deuil ses trois fils : Frédéric (Annie), Alexandre (Marianne) et Laurent; ses petits-enfants : Aline, Marion, Justin et Aurélie; ses frères et soeurs : Nicole (feu Gunther), Marcel (Lionel), Claudette (Germain), feu Jocelyn (feu Fernande), Liliane (feu Réal), Ronald (Francine), Gilles (feu Thérèse) ainsi que ses neveux, nièces, de nombreux autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Gérard-Harbec pour les bons soins prodigués.Monsieur Tremblay repose au salon :997 RUE DES COLOMBESGRANBY, QC, J2J 2R2Tél. 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc. 450 777-4393En respect des consignes sanitaires en vigueur, la famille recevra les témoignages de sympathie au salon le samedi 12 mars 2022 à compter de 12 h, suivi d'un Hommage à la vie à 15 h en la chapelle. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure, au cimetière de Rivière-à-Pierre.En guise de sympathie, un vote au PQ serait apprécié.Nous vous invitons à envoyer vos mots de sympathie à la famille via notre site internet :