DION, Yves



C'est avec un grand regret que nous vous annonçons le décès de M. Yves Dion survenu le 25 février 2022, à l'âge de 66 ans.Né à St-Alexandre de Kamouraska le 9 juillet 1955, il était le fils de feu M. Ivanhoé Dion et de feu Mme Dorilda Nadeau.Il laisse dans le deuil ses frères feu Pierre, Gilles (Patricia Gagnon) et Sylvain, ses soeurs Angéline (feu Richard Lawrence), feu Hélène, feu Denise, Sylvie et Danielle, ses deux nièces Geneviève (Étienne Jasmin) et Audrey (Romain Lecole), son ami de longue date Mauricio ainsi que plusieurs parents et amis/amies.Étant donné les circonstances, ses proches se réuniront dans l'intimité pour partager leur amour et leurs souvenirs au complexe samedi le 26 mars de 13h à 16h.