BEAULIEU (née Legault), Cécile

BEAULIEU, Daniel1957 - 2021Le 26 décembre 2021 est décédé Daniel Beaulieu, fils de feu Maurice Beaulieu et de Cécile Beaulieu (née Legault).Peu de temps après, le 16 février 2022, sa mère Cécile, fille de feu Eddy Legault et feu Emma Perreault, a été le rejoindre, ainsi que feu son époux Maurice Beaulieu et ses conjoints feu Arthur Gagné et feu Laurent Goulet.Daniel et Cécile laissent dans le deuil Gilles (Line) et Claude (Louise), Laurence (Charles), Audrey (Yannick), Benoit (Julie), Martin (Mélissa) et Julie (Patrick) ainsi que leurs enfants et plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu le samedi 9 avril à 11h en la chapelle du complexe :Gilles et Line tiennent à remercier chaleureusement Nicole Malouin pour son dévouement et son aide précieuse.