CLOUTIER, Diane



À Laval, le 2 février 2022, est décédée Mme Diane Cloutier, née à Montréal, fille de feu Roger Cloutier et de feu Jacqueline Le Houiller, soeur de feu Luc et Rolland.Elle laisse dans le deuil de nombreux parents et amis.Madame Cloutier remercie, du fond du coeur, les employés du CHSLD Santé Courville pour leurs excellents soins.Selon ses volontés, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Organisme Les petits frères de Laval.