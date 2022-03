LALONDE-GRATON, Micheline

Avec son âme remplie de tendresse, elle continuera à veiller sur son époux depuis 63 ans, Yves Graton, avec qui elle a bâti une lignée forte de ses valeurs : ses enfants Marie-Josée (Pierre Jobin), Julie, Pierre-Yves (Marie-Claude Lavoie), Véronique (Guy Philbert), Isabelle (Jean Deslandes), ses petits-enfants Simon et Mathieu Jobin, Marie-Pier Leclerc, Zacharie et Luc Lavoie, Zoé, Alice, Léonie et Rémi Philbert, Christophe, Samuel et Marianne Deslandes, ses arrière-petits-enfants Valentina et Angela Jobin-Olivares et Léon Ducharme.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Monique Apen, Renée Nussey, Denyse Barber, Suzanne Seven et Anne-Marie Fox , ses belles-soeurs Louise et Gisèle Graton (Jacques Légaré) ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Femme inspirante et d'avant-garde, elle a consacré sa carrière de sociologue à l'éducation à la petite enfance où elle a oeuvré à titre de pionnière en participant activement au développement du réseau québécois des CPE.Un remerciement particulier au personnel du CLSC des Seigneuries de Sainte-Julie ainsi qu'à l'équipe de l'aide médicale à mourir qui ont su lui prodiguer des soins et un accompagnement bienveillants au cours de la dernière année.Sa famille recevra les condoléances vendredi le 11 mars de 13h à 16h et de 18h à 21h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie au 8145 ch. Chambly, St-Hubert, J3Y 5K2.