GIGNAC (née DESCHAMPS)

Monique



À Montréal, le mardi 1er mars 2022 est décédée, à l'âge de 77 ans, Monique Deschamps, épouse de feu Denis Gignac.Elle laisse dans le deuil ses fils René (Christine) et Daniel; ses petits-enfants Émy, Hugues et Yan; ses frères François (Christiane) et Yvon, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 12 mars 2022 de 9h à 13h30. Les funérailles seront célébrées le samedi 12 mars 2022, à 14h en l'église St-Donat.