ST-PIERRE, Johanne



À Montréal, le mardi 1er mars 2022 est décédée, à l'âge de 60 ans, Johanne St-Pierre, conjointe de Ramazan Han.Outre son conjoint elle laisse dans le deuil ses parents Lucien et Clémence, ses frères et soeurs Raynald, Ginette, Claude (Sylvie), Hélène, Alain (Josée) et Diane, ses neveux et nièces Éric (Valérie), Marie-Claude (Pascal), Ariane (Guillaume), Vanessa (Kevin) et Pascal (Catherine) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 13 mars 2022 de 9h30 à midi et de 13h à 16h suivi de la cérémonie religieuse à 16h.