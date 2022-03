BÉRUBÉ, Hélène



À Laval, le mercredi 2 mars 2022 est décédée, à l'âge de 85 ans, Hélène Bérubé, épouse de M. André Sanche.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marc, Yves (France), Julie (Patrick) et Claude (Marie-Claude), ses petits-enfants Mickaël (Caroline), Alexia (Maxime-André), Jordann, Nathan, Loïk, Jean-Christophe et Rosalie, ses arrière- petits-enfants Nicola et Thoma, sa soeur Cécile (Jean-Guy), ses frères Jacques (Louise) et Pierre (Louise), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 11 mars 2022 de 19h à 21h ainsi que le samedi 12 mars 2022 de 13h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.