FOURNIER, Georgette



Le 24 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Georgette Fournier, épouse de M. Michel Simard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise et Alain, ses petites-filles Marie-Eve et Josy-Anne, ses arrière-petits-enfants Thomas, Élisaberth et Éloïse, ses soeurs Noëlla, Aline (Robert) et Jeannine (Claude), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 mars entre 11h30 et 14h30 à:BROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Une cérémonie suivra en La Chapelle de Brossard dès 14h30. La cérémonie sera diffusée sur le siteUn don à la Société Alzheimer du Haut Richelieu serait grandement apprécié.