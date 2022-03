LAROUCHE, née CARTIER

Jeannette



Le lundi 28 février 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement et entourée des siens Mme Jeannette Cartier, résidente de Ste-Thérèse. Elle repose désormais auprès de son fils feu Mario (Jocelyne Rudolph) et de son époux feu M. Laurier Larouche.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Micheline Lizotte), Céline (Yvon Foucault) et Jacques (Marie-Josée Sarrat), ses 8 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parent et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 mars de 11h à 15h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même samedi 12 mars, à 15h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de Saint-Eustache pour les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache.