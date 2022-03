THÉORÊT, Émile



C'est avec regret et tristesse que nous annonçons le décès de M. Émile Théorêt survenu à Montréal le 13 février 2022.Il laisse dans le deuil son épouse, Hélène Léveillé et ses fils Louis (Elis Castro), Paul (Ghislaine St-Jean) et Jacques (Marie Line Bisson) ainsi que son frère Marcel. Il était aussi grand-père et arrière-grand-père d'une belle famille qu'il aimait et dont il était fier.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mars 2022 de 14h à 16h30 suivi d'une cérémonie, au complexe funéraire :