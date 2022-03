RÉGIMBAL, Claude



À St-Blaise-sur-Richelieu, originaire de Gatineau, le 25 février 2022 à l'âge de 60 ans est décédé M. Claude Régimbal, fils de feu M. Jean-Louis Régimbal et de feu Mme Claire Bastien.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Linda Lepage, ses soeurs et frères feu Diane, feu Jean-Guy (Linda Rochon), Ronald (Anne-Marie Bourgeau), Carole (Claude Demers), Raymond (Francine Laroche), Micheline, Linda (Rémi Gagnon), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :Heures des visites samedi, 19 mars 2022 dès 13 h suivies d'une liturgie de la Parole à 16 h.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation de la Société canadienne du cancer seraient appréciés.