Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Les 40 ans de l’Orchestre Métropolitain

L’Orchestre Métropolitain fête, cette année, ses 40 ans. Un documentaire d’une trentaine de minutes, divisé en trois parties, est offert gratuitement sur le site de l’ensemble montréalais. Réalisé par Jean-Nicolas Orhon, le webdocumentaire raconte, par des témoignages, la naissance et les débuts de l’Orchestre Métropolitain, l’arrivée du chef et directeur musical Yannick Nézet-Séguin, qui a donné un nouveau souffle à cet ensemble et les défis et la résilience qui se sont mis en place durant la pandémie. On retrouve le documentaire sous l’onglet À propos.

► Où : Orchestremetropolitain.com

— Yves Leclerc

Jean-Michel Blais

Sur l’élan de son acclamé album orchestral, Aubades, lancé au début du mois de février, le pianiste Jean-Michel Blais est en plein cœur d’une tournée, entrecoupée d’une série de concerts en Europe, qui le conduira un peu partout au Québec, en 2022. Il sera à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Laval, au cours des prochains jours.

► Où : Pour les dates près de chez vous : jeanmichelblais.com.

— Cédric Bélanger

L’amour comme une déchirante forme d’art

Il y a de ces lectures qui chamboulent pour un éventail de raisons. Avec Tableau final de l’amour, Larry Tremblay nous transporte dans une histoire d’amour multiple et loin d’être banale, car parsemée de déchirements, de douleurs du passé s’entremêlant avec celles du présent, de réflexions sur l’art et la célébrité, de blessures familiales et d’extrêmes violences entrelacées aux plaisirs charnels. Une histoire largement inventée mettant en scène un personnage ayant réellement existé : le célèbre peintre britannique Francis Bacon. « Si la première moitié du roman peut être déstabilisante, gardez espoir, la seconde comporte plusieurs scènes et diverses réflexions d’une grande beauté. »

► Où : Tableau final de l’amour de Larry Tremblay, La peuplade, 220 pages

— Sarah-Émilie Nault