Ben Hutton a la confiance des Knights

Le défenseur Ben Hutton a apposé sa signature sur une prolongation de contrat de deux saisons avec les Golden Knights de Vegas, samedi.

L’Ontarien, qui aura un salaire annuel de 850 000 $, s’est ainsi engagé jusqu’en 2024 avec l’équipe qu’il a rejointe comme joueur autonome en octobre dernier.

Hutton a amorcé sa carrière avec les Canucks de Vancouver en 2015, l’équipe qui l’avait repêché en cinquième ronde (147e au total) trois ans plus tôt. Après quatre campagnes en Colombie-Britannique, l’arrière de 28 ans a eu de la difficulté à faire sa niche, passant aux Kings de Los Angeles, aux Ducks d’Anaheim et aux Maple Leafs de Toronto entre 2019 et 2021.

Avec les Golden Knights, Hutton a amassé neuf points en 35 rencontres, en plus de conserver un différentiel de +3.