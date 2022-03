LABONTÉ, Thérèse

(née Gauthier)



À l'hôpital de LaSalle, le 20 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Thérèse Gauthier, épouse de feu Roger Labonté, fille de feu Adélard Gauthier et feu Rosa Deschambault.Elle laisse dans le deuil, sa grande amie Lise (Joseph) Bonhomme Taraborelli, sa filleule Sophie (John) Taraborelli DeRocco et leur enfants Mathew et Adams. Elle laisse également dans le deuil son cousin Claude (Claudette) Gauthier, ses cousines Huguette et Nicole Gauthier, Linda Cyr, Micheline Leclerc, Danielle et Jocelyne Domingue, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 mars 2022, de 13h à 16h, suivi des funérailles à 16h, au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les soins prodigués.