BASTIEN, Francine (née Gaulin)



À Montréal, le 19 février 2022, est décédée Mme Francine Gaulin, épouse de M. Jean-Luc Bastien.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Eve (David Côté) et Francis-Alexandre, ses petits-enfants Sandrine, Noémie et Samuel. Elle laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 12 mars de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la fondation La Joie des Enfants inc. dont elle était la présidente, serait apprécié.