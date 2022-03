Centenaire amer pour ce «deli» ukrainien

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Des airs festifs ukrainiens accueillent ordinairement la clientèle de chez Zytynsky, cette emblématique charcuterie ukrainienne de Rosemont plus ancienne que Schwartz. Mais depuis une semaine, les haut-parleurs se sont tus.

La femme qui monte la garde derrière le comptoir depuis 36 ans et petite-fille du fondateur s’affaire seule dans ce commerce qui fête ses 100 ans cette année et dont la viande fumée maison était jadis servie au Casino de Montréal. Angel Zytynsky coupe la viande ou confectionne des sandwichs. Elle n’a pas une seconde à elle.

À mon entrée, des clients discutent avec elle de la situation dans le pays de ses aïeux.

« Quand les passants voient que c’est un commerce ukrainien, ils entrent et veulent me parler », raconte Mme Zytynsky.

« Une femme m’a cuisiné un gâteau. Une cliente m’a donné un chandelier en forme d’ange où faire briller un lampion. Un homme m’a remis un bouquet de fleurs. »

Lorsqu’un client régulier fait mine de bouder une équipe télé sur place pour un reportage, la patronne l’interpelle par son petit nom : « Allez, réponds à leurs questions ! Ce n’est pas comme si tu n’avais pas le temps, franchement. »

Photo Louis-Philippe Messier

Paradis de la prune

Mon estomac gargouille. En file pour un sandwich, je reluque les produits.

Des cornichons obèses et joufflus, presque intimidants, pataugent dans de gigantesques bocaux. De multiples pots de hareng mariné les côtoient.

La moitié des sucreries comportent de la prune. Jus et sirop de prune. Bonbons à la prune. Confiture et compote de prune. Biscuits fourrés à la prune. J’arrête ici.

Une photo noir et blanc où je reconnais Jean Drapeau orne un mur. « C’est mon grand-père et mon père qui posent avec le maire Drapeau », m’explique fièrement la propriétaire.

C’est fou de penser que Zytynsky a été fondé 32 ans avant le règne de Jean Drapeau et même six ans avant l’élection de l’autre maire illustrissime de la métropole, Camillien Houde.

Photo Louis-Philippe Messier

« Sandwichovore »

J’écarquille les yeux devant mon sandwich brioché saucisse kovbasa choucroute fromage.

Un tel monstre incite à l’engouffrement. Comme personne ne m’observe, je l’engloutis.

Je ne suis pas le seul à aimer ça.

« C’est un rituel pour moi de venir chercher un sandwich quand ma fille est à son patinage artistique à côté », confie Angel Mota, un homme d’origine mexicaine et « sandwichovore » ici depuis huit ans.

Il est venu offrir sa sympathie à la propriétaire.

« Au Mexique, on connaît le malheur de vivre avec la violence. »

« J’achète mon jambon ici et ma famille raffole des cornichons », me dit Philippe-André Tellier, client depuis 20 ans.

M. Tellier ne mâche pas ses mots contre Vladimir Poutine.

« Je suis épuisée »

« Je suis épuisée, mais contente que le monde vienne partager ses émotions ici », dit Mme Zytynsky, occupée à classer des sacs de pierogis surgelés.

Courage, Mme Zytynsky. Vous auriez mérité de célébrer votre « deli » centenaire sans une guerre qui ressuscite les cauchemars du siècle dernier.