Chasser les sorcières noires

Au cours des prochaines semaines, les détenteurs d’un permis de chasse au petit gibier pourront se mesurer à une bête à plumes rusée et méfiante.

Tout comme le corbeau, la pie, le geai bleu et plusieurs autres espèces, la corneille d’Amérique fait partie de la famille des corvidés. Plusieurs études semblent démontrer que cet oiseau noir est l’un des animaux les plus intelligents de la planète.

Comme pour les bernaches, la plupart de congénères s’envolent l’hiver vers le sud, mais il y a aussi des spécimens qu’on peut considérer comme des résidentes qui passent la saison froide au Québec.

Il n’est pas rare que les gens les confondent avec les corbeaux. Pourtant, ces derniers, dont la chasse est interdite, sont plus massifs, de plus grande taille et dotés d’un bec plus menaçant. Un autre bon indice pour les distinguer en vol, c’est la forme de leur queue en losange allongé comparativement à celle des corneilles qui est légèrement arrondie.

Comportement

Lorsqu’on analyse l’espèce qui nous intéresse, on découvre qu’elle est monogame. Elle aura donc le même conjoint tout au long de sa vie. Dans bien des cas, les partenaires rebâtiront leur nid chaque année au même endroit. Ils nourriront leurs 5 à 6 rejetons pendant les cinq premières semaines de leur existence. Il y a même fréquemment une entraide familiale de la couvée précédente, encore immature sexuellement, pour élever les nouveau-nés. En hiver, elles forment des colonies, sous forme de dortoirs, pour se protéger.

La corneille est opportuniste et on la considère souvent comme une vidangeuse qui bouffe les cadavres d’animaux traînant sur le bord des routes. Sachez qu’elle est toutefois omnivore. Elle se nourrira donc de toutes sortes de petites bibittes, de rongeurs, de fruits, de graines, mais aussi de viande putréfiée.

Côté sombre

Certains se demanderont pourquoi chasser ces corvidés surtout que leur chair n’est pas très savoureuse. Il faut savoir que les sorcières noires sont d’insatiables prédatrices. Elles dévorent les œufs et les oisillons des sauvagines et des perdrix. Même si le créateur divin fait normalement bien les choses, un petit coup pouce au niveau du contrôle des populations de corneilles ne peut qu’aider de nombreuses espèces dites « sportives », plus recherchées par les amateurs de chasse.

Un pro

Yannick Roy, de Sherbrooke, propose ses services depuis près de 25 ans à ses clients pour récolter plusieurs types de gibiers, dont la corneille.

« La chasse de ces oiseaux m’intéresse particulièrement, car il y a beaucoup de similitudes avec celle de la sauvagine au niveau des techniques et des approches », indique le propriétaire de Guide de chasse de l’Estrie. M. Roy a bien voulu nous dévoiler des trucs et des astuces pour aider les lecteurs du Journal à déjouer ces corvidés.

Procédures

Avant même de penser à la chasse, il faut prospecter les environs pour trouver où les oiseaux visés se nourrissent en matinée. Le sportif, digne de ce nom, ira ensuite demander les permissions nécessaires auprès des propriétaires avant de s’aventurer sur leurs terres. La plupart des agriculteurs vous donneront volontiers accès à leur champ pour limiter les éventuels dommages qu’ils peuvent occasionner et ainsi sauver leur récolte de maïs. Avant de quitter les lieux, assurez-vous de ramasser vos cartouches vides et vos déchets.

Tout comme à la chasse aux canards, il faut se rendre sur le terrain et se préparer à la noirceur, car les corvidés sortent de leur dortoir très tôt le matin. Il faut être prêt à faire feu une demi-heure avant le lever du soleil.

Yannick commence par installer ses caches A-Frame d’Avian-X ou des tombeaux dans les bordures d’îlots de bois ou dans les fossets. Le camouflage doit être parfait et se fondre dans la végétation environnante pour ne pas être repéré du haut des airs. Il faut également s’assurer de porter une attention particulière aux reflets du soleil sur les oiseaux factices.

Il positionnera ensuite entre 12 et 35 appelants de type full body, en petits groupes de deux ou de trois, à moins de 30 mètres de sa position de tir. Pour rehausser les attraits de son jeu de decoys, comme on les appelle souvent, il en installera 8 à 10 autres dans les arbres le surplombant. Il est aussi possible d’ajouter des silhouettes pour donner l’illusion d’un plus gros attroupement.

Il y a trois manières d’attirer vocalement ces gibiers ailés. La première se fait à la bouche, sans outil sonore. Les systèmes électroniques sont, pour leur part, de plus en plus performants pour reproduire les diverses tonalités. M. Roy préfère se servir d’un appeau Recall Design. Selon ses propos, ce produit québécois est facile à manier et il génère des sons attrayants.

À savoir

La période correspondant à la fonte des neiges, en mars et en avril, est habituellement fort productive, car beaucoup d’oiseaux reviennent alors du sud pour se joindre aux résidents. La chasse est interdite en mai et en juin, lors de la reproduction des corneilles. Elle est permise tout le reste de l’année. Les mois d’août et de septembre sont également fructueux pour déjouer les jeunes spécimens moins expérimentés.

Pour intercepter les corvidés en vol, Yannick et ses clients se servent de fusil Winchester SX4 de calibre 12 semi-automatique ou des modèles superposés avec 28 pouces de canon et un étranglement full choke. Pour ce qui est des cartouches, il favorise les munitions Challenger de trois pouces avec du plomb de taille no 6. En positionnant ses caches de manière à avoir le vent dans le dos, il maximise l’efficacité de ses visées. « En plus d’être très plaisante, cette activité nous permet de peaufiner la justesse de nos tirs en prévision des saisons de chasse à venir pour le canard, la bernache et l’oie », précise ce passionné.

Pour en savoir plus, visitez le site www.chasseestrie.com ou composez le 819 432-3827.