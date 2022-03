Ciné nostalgie: Nosferatu a 100 ans et les vampires se portent bien

Les vampires fascinent depuis leur apparition en littérature. Le cinéma s’est ensuite emparé du phénomène, faisant des vampires les créatures mythiques qu’elles sont aujourd’hui.

C’est le 4 mars 1922, il y a 100 ans, que Nosferatu le vampire de F.W. Murnau prend l’affiche en Allemagne. Film muet et en noir et blanc, le long métrage est le tout premier film de vampires – le cinéma est né en 1895 – et est la première adaptation non officielle du Dracula de Bram Stoker. La compagnie de production de «Nosferatu» est immédiatement poursuivie par les héritiers de Stoker et la justice ordonne la destruction des bobines, mais quelques-unes survivent, donnant lieu à des restaurations au fil des ans. Aujourd’hui, parce que tombé dans le domaine public, Nosferatu le vampire est disponible gratuitement sur YouTube, incluant en version remastérisée.

Une histoire d’amour...

Les vampires de cinéma continuent de hanter le grand écran. À partir de 1958 et jusqu’en 1973, Christopher Lee incarne Dracula et fixe certains codes visuels désormais admis dans l’imaginaire populaire. Alors que Nosferatu avait introduit le fait que les vampires meurent d’être exposés au soleil, les canines proéminentes, les pieux de bois et les yeux rouges sont autant d’images développées par et pour la série de longs métrages avec Lee. C’est aussi la prestation du Britannique qui établit la sensualité du geste de Dracula lorsqu’il mord le cou de ses victimes féminines. Christopher Lee se permet également une nouveauté, dans Dracula, prince des ténèbres (1966), il ne prononce pas une seule ligne de dialogue, se contentant de siffler de manière menaçante, la petite histoire voulant que ce soit parce que l’acteur trouvait ses répliques ridicules.

Les décennies suivantes voient l’exploitation du genre de manière débridée, Joel Schumacher et son Génération perdue en 1987 transformant les vampires en adolescents et donnant naissance à une trilogie fort rentable, voire culte. Les cinéphiles ont également droit à des Vampire, vous avez dit vampire? (1985), Dracula, mort et heureux de l'être (1995) ainsi qu’à la série télévisée Buffy (1997).

... et de ténèbres

En 1992, Francis Ford Coppola offre son Dracula d'après l'œuvre de Bram Stoker avec Gary Oldman dans le rôle-titre, Winona Ryder en Mina, Anthony Hopkins en Van Helsing et un tout jeune Keanu Reeves en Jonathan Harker. Le cinéaste insiste sur le côté érotique du roman, embauche une coach pour aider les acteurs... et le film est un succès, empochant 215 millions $US au box-office, obtenant quatre nominations aux Oscars et en remportant trois. Entretien avec un vampire déboule dans les salles en 1994. Tom Cruise, Brad Pitt et Kristen Dunst forment un trio de vampires inoubliable sous la houlette de Neil Jordan. Là encore, l’érotisme sous-jacent et la noirceur du propos dominent, à tel point qu’Oprah Winfrey quitte la projection au bout de 10 minutes.

Avec les années 2000, les vampires retrouvent un peu de légèreté. Kate Beckinsale endosse le costume fort sexy de Selene, une chasseuse de vampires, dans la saga des Monde infernal de 2003 à 2016. Puis, en 2008, arrive Twilight avec Kristen Stewart – aujourd’hui en nomination aux Oscars pour Spencer – et Robert Pattinson, qui est actuellement à l’affiche du long métrage Le Batman. Histoire d’amour fleur bleue qui n’utilise les vampires que comme toile de fond, la saga s’impose néanmoins, jusqu’en 2012, comme un incontournable de la culture populaire.

Parallèlement, l’influence de Nostferatu se fait encore sentir. L'Ombre du vampire, sorti en 2000 et mettant en vedette Willem Dafoe et John Malkovich, s’intéresse à la légende voulant que l’acteur Max Schreck ait été un vampire. Puis, en 2014, Les derniers amants de Jim Jarmush avec Tilda Swinton et Tom Hiddleston renouvelle le genre en présentant un couple de vampires s’interrogeant sur l’avenir de l’humanité. Taika Waititi et Jemaine Clement offrent, la même année, leur vision des créatures de la nuit avec leur Vampires en toute intimité, qui présente des colocataires aux prises avec des problèmes courants du 21e siècle.

Et finalement, le 1er avril prochain, c’est Jared Leto qui deviendra le prochain vampire de cinéma en incarnant le personnage titre dans Morbius, une sorte de super héros affligé d’une forme de vampirisme.

À voir aussi