COVID-19 au Québec: la troisième dose, une nécessité?

L’évolution de la COVID-19 dans la province est plus positive que prévu, mais les experts conseillent tout de même aux Québécois de se munir de la troisième dose.

«On sait maintenant que deux doses ne sont pas suffisantes et on sait que l’immunité diminue avec le temps. On sait aussi que la troisième dose permet un niveau d’immunité qui nous protège vraiment mieux», explique Jacques Lapierre, virologue à la retraite.

Selon M. Lapierre, même ceux qui auraient eu la COVID-19 dans les derniers mois devraient se faire injecter une troisième dose du vaccin.

Il affirme que la troisième dose devrait être administrée le plus vite possible, plutôt que d’attendre plus tard dans l’année en prévision de l’automne.

«Je ne pense pas que le virus va diminuer pendant l’été comme le pensent plusieurs. Ce n’est pas un virus saisonnier, c’est un virus respiratoire», souligne-t-il.

À son avis, s’il était question d’un nouveau virus, la troisième dose serait une excellente façon de s’en protéger.

«Il faut mettre toutes les chances de notre côté», dit M. Lapierre

«Si on regarde les chiffres, ça va bien. En général, les chiffres sont excellents. Je pense que si on va avec la troisième dose, on met les chances de notre côté. Au Québec, on est une région extrêmement bien vaccinée», conclut le virologue à la retraite.

