LÉVEILLÉE RIVEST, Raymonde



À Laval, le mercredi 23 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Raymonde Léveillée.Partie rejoindre ses parents Laurette Lalande et Pierre Léveillée, ses frères Jean et Claude Léveillée, ainsi que son époux Roger Rivest.Elle laisse dans le deuil ses filles Manon Rivest, Christiane Rivest (Gilles Paulin), Hélène Rivest (Alain Béland), ses petits-enfants Carl, Audrey, Pierre, ses arrière-petits-enfants Xavier, Haïdy et Izaack, ses belles-soeurs Michelle et Claudette, sa nièce Isabelle et son neveu Dominique ainsi que tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :le vendredi 11 mars de 13h à 17h qui sera suivi d'une célébration qui sera captée et transmise en direct sur le site memoria.caUn don à la Fondation du cancer du sein ou à la Société Alzheimer serait apprécié.