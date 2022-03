De la musique et du soleil

Ils arrivent à faire fondre la neige et à nous faire voyager au soleil sans avoir à quitter le Québec. La Compagnie Créole reviendra nous faire danser en 2023 avec sa tournée La machine à danser.

Fermez les yeux et imaginez-vous chanter et danser sous le chaud soleil des Antilles. C’est ce que vous proposent Clémence Bringtown et sa Compagnie Créole qui seront de retour au Québec l’an prochain.

Plein de joie

« On veut que les spectateurs repartent de ce spectacle avec un optimisme, de l’espoir et de la joie dans le cœur, explique Clémence, la dynamique chanteuse du groupe. Qu’ils soient remplis d’énergie pour pouvoir aller de l’avant et s’accrocher, peu importe les problèmes. »

Si la chanteuse et ses comparses ont si hâte de repartir en tournée, c’est parce que la scène fait partie de leur vie depuis plus de 40 ans. Parce que le Québec occupe une place unique dans leur cœur aussi, depuis leur visite initiale en 1985 et leurs premiers spectacles montréalais en 1988.

« On était loin d’imaginer qu’il y aurait un tel engouement et une telle relation fusionnelle avec les Québécois, poursuit la voix de la pièce Ça fait rire les oiseaux. Le Québec, c’est notre deuxième pays. J’adore les Québécois, [ils] sont un peu comme on était avant aux Antilles. Tout va toujours bien ! »

Bien que remuée par la noirceur des derniers mois de confinement, la chanteuse a profité de cette période pour composer. Des pièces pour les soignants, une vidéo avec sa fille et le groupe incitant les gens à se laver les mains et à porter le masque « au bal masqué ohé ohé ! » et un album double de Noël qui sortira en France, puis, on l’espère, de notre côté de l’Atlantique.

L’importance du contact

Le dernier spectacle du groupe – aujourd’hui composé de quatre des cinq membres originaux – remonte à celui de Nice, en juillet.

« Le contact avec le public nous manque, dit Clémence Bringtown. Le public, c’est notre famille. [...] on est surtout un groupe de scène. On en a besoin. »

Sur les scènes du Québec, La Compagnie sera accompagnée de ses musiciens, et « sans doute d’invités musiciens québécois », lance-t-elle, mystérieuse. Une chose est sûre, les soirées en leur compagnie seront colorées, festives et truffées de grands succès avec les classiques La machine à danser et C’est bon pour le moral.

La Compagnie Créole sera en tournée au Québec à partir de février 2023. Horaire et achats de billets : productionsmartinleclerc.com/artistes/la-compagnie-creole