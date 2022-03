HARVEY, Dave



Le 23 février 2022, à Saint-Pie, est décédé M. Dave Harvey à l'âge de 45 ans. Il est parti rejoindre son père Marcel Harvey et son beau-père Raymond Fournier.Il laisse dans le deuil sa mère Agathe Bouthillette (Gilles L'Heureux); ses oncles, tantes, cousins, cousines, demi-frères et demi-soeur ainsi que de nombreux amis.M. Harvey sera exposé le vendredi 11 mars de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00 à la :244, RUE ST-PAUL, SAINT-PIE, QC J0H 1W0 www.maisonfunerairemongeau.comLes funérailles seront célébrées le samedi 12 mars à 11h00, en l'église de St-Pie. Samedi, le salon ouvrira dès 9h00.