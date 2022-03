HARDY, Claude



À l'hôpital de Saint-Jérôme, le 13 février 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Claude Hardy, époux de Mme Odette Cadotte.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil ses enfants : Diane, Pierre, Yves, Josée, Claire et Nathalie, ses belles-filles, Magali et Josianne, ainsi que ses petits-enfants, parents et amis.Une cérémonie aura lieu lors de l'inhumation et le tout se fera à une date ultérieure.