MORIN, Lionel



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Lionel Morin, de Bois-des-Filion, le 23 février 2022, à l'âge de 95 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lucille Ouellet, ses enfants Louise (Réal), Hélène (Normand), Jacques (Diane), Claude (Suzanne), Pierre (Marie-José) et Marie-Andrée (Richard), ses petits-enfants Nicolas, Amélie, Isabelle, Guillaume, Yanik, Carl, Francis, Régis, Philippe et Jennifer, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille recevra les condoléances le samedi 12 mars à compter de 13:00 à l'église Saint-Maurice de Bois-des-Filion située au 388 boulevard Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, J6Z 1H5. Les funérailles seront célébrées à 14:00 suivi de la mise en niche au columbarium du même endroit.Vos dons à la Fondation Drapeau-Deschambault-Maisonneuve seront appréciés.