[EN DIRECT] 10e jour de la guerre en Ukraine: voici tous les développements

Les combats de poursuivent en Ukraine pour une dixième journée, alors que l'évacuation de Marioupol, encerclée par les Russes, est reportée.

L'essentiel de la 10e journée de guerre en Ukraine en trois points:

VOICI LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DE LA JOURNÉE, MINUTE PAR MINUTE

À LIRE | Nos chroniques

8h05 | Inditex, le propriétaire de Zara, suspend ses activités en Russie

Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de Zara, leader mondial de l'habillement, a annoncé samedi «suspendre temporairement son activité dans les 502 magasins» en Russie ainsi que sur les sites d'achat du groupe en ligne dans le pays.

AFP

7h53 | Près de 1,37 million de réfugiés ukrainiens

Près de 1,37 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a dix jours, selon les derniers décomptes de l'ONU samedi.

7h15 | La cyberguerre russo-ukrainienne : beaucoup d’agitation, un effet réel peu visible

Attaques informatiques coordonnées et piratages solitaires : l’invasion russe de l’Ukraine a déclenché une mobilisation sans précédent des pirates et cyberactivistes désireux d’aider l’une ou l’autre partie du conflit en menant des actions contre de nombreuses cibles, avec toutefois des effets encore peu concrets et difficiles à vérifier.

7h05 | Frappe russe contre la tour de télévision de Kyïv : RSF saisit la CPI

L’association Reporters sans frontières (RSF) a annoncé samedi saisir la Cour pénale internationale (CPI) après la frappe mardi d’un missile russe contre la tour de télévision de Kyïv, dénonçant «un crime de guerre».

6h40 | Blinken arrive en Pologne, près de la frontière avec l’Ukraine

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est arrivé en Pologne samedi pour des entretiens avec les hauts responsables de ce pays, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens fuyant l’invasion russe.

M. Blinken, plus haut responsable américain à se rendre en Pologne depuis le début de la guerre, doit s’entretenir avec le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et le ministre des Affaires étrangères Zbigniew Rau, à Rzeszow, près de la frontière avec l’Ukraine.

AFP

6h18 | Erdogan va appeler Poutine à «mettre immédiatement fin» à la guerre

Le président turc Recep Tayyip Erdogan compte appeler son homologue russe Vladimir Poutine à «mettre immédiatement fin à la guerre» et proposer d'accueillir des pourparlers de haut niveau entre la Russie et l'Ukraine, lors d'un entretien téléphonique prévu dimanche, selon son porte-parole.

6h26 | Ukraine: l'évacuation de Marioupol «reportée» pour non-respect du cessez-le-feu

L'évacuation des habitants de Marioupol, port stratégique ukrainien encerclé par les forces russes et leurs alliés, a été reportée à cause de multiples violations russes du cessez-le-feu, a accusé samedi la mairie.

AFP

6h09 | Les demandes pour un réseau privé virtuel en Russie en hausse par près de 2000 %, selon une étude

Avec l’accès de plus en restreint au contenu web provenant de l’extérieur de la Russie, la demande pour un réseau privé virtuel, mieux connu sous l’acronyme VPN, a grimpé à près de 2000 %.

5h43 | Guerre en Ukraine: «Le monde entier est contre vous»

«Il est clair que la Russie est seule.» Voilà le message qui a été lancé à Vladimir Poutine après un vote historique à l’ONU où même les alliés de la Russie se sont abstenus.

Seule l’Érythrée a voté contre la résolution que Kyïv avait mise sur la table du Conseil des droits de l’homme (CDH).

Photo AFP

5h37 | Le Kremlin défend sa loi restrictive face à une «guerre de l'information»

Le Kremlin a défendu samedi la «fermeté» nécessaire de sa loi réprimant «les informations mensongères» sur l'armée russe pour faire face à une «guerre de l'information» menée selon lui contre la Russie en lien avec le conflit en Ukraine.

5h13 | Le Canada, un pays aux riches racines ukrainiennes

Descendants de paysans, d’intellectuels, de réfugiés ou de vaillants ouvriers, 1,4 million de Canadiens ont des racines ukrainiennes. Alors que notre pays s’apprête à accueillir des Ukrainiens qui fuient la guerre, Le Journal revient sur l’histoire de leurs ancêtres.

Même si aujourd’hui la deuxième plus grande diaspora ukrainienne après la Russie vit au Canada, les premiers immigrants ukrainiens n’y sont arrivés qu’en 1891.

Photo courtoisie, Bibliothèque et Archives Canada / William James Topley

1h00 | Sanctions, exclusion aérienne, diplomatie: l’équation difficile des Occidentaux pour stopper Moscou

Malgré des sanctions inédites et un soutien conséquent à l’Ukraine, les Occidentaux n’ont pas réussi à stopper l’invasion russe et s’attendent même au «pire». Mais leurs options pour accroître la pression sur Vladimir Poutine s’annoncent complexes.

0h59 | L’extrême droite européenne piégée par la «guerre de Poutine»

La guerre en Ukraine a plongé dans l’embarras les grands mouvements d’extrême droite en Europe qui oscillent entre loyauté idéologique envers Vladimir Poutine et solidarité avec Kiev, tout en pointant la responsabilité, à leurs yeux, de l’Occident dans le conflit.

De l’Allemagne à la France en passant par l’Italie, l’Autriche ou l’Espagne, les dirigeants de ces formations radicales ont certes dénoncé sans équivoque l’invasion russe, souvent désignée par les dirigeants alliés comme la « guerre de Poutine ».

Photo AFP

0h00 | Volodymyr Zelensky, l’homme qui fait mentir tout le monde

Ses détracteurs craignaient qu’il devienne la marionnette des Russes. Il est maintenant l’ennemi numéro un du Kremlin. Il y a à peine un mois, 55% des Ukrainiens ne croyaient pas qu’il pourrait faire pas un bon chef de guerre. En galvanisant son peuple, le président Volodymyr Zelensky déjoue les attentes et fait mentir Vladimir Poutine.

Photo AFP

À voir aussi