Est-ce que la Russie pourrait s’attaquer au Canada par l’Arctique?

Les chances sont très minces que la Russie décide de s’en prendre au Canada par l’Arctique selon un expert.

Même si le Canada est très actif dans les pénalités imposées aux Russes et que l’invasion de l’Ukraine menace le déclenchement d’une troisième guerre mondiale, les ressources militaires de Vladimir Poutine ne démontrent aucune mauvaise intention pour l’instant à la frontière de l’Arctique.

«Quand on compare avec les activités en mer du Japon, en mer noire ou du côté de la mer baltique, on s’aperçoit que c’est dans l’Arctique que les Russes sont les plus calmes», explique Frédéric Lasserre, professeur titulaire du département de géographie à l’Université Laval à Québec.

De plus, la Russie souhaite éviter, selon lui, toutes les formes de provocation de l’OTAN.

«La Russie cherche à dissuader les pays de l’OTAN d’intervenir davantage sur le plan économique, mais également militaire donc de harceler le Canada par l’Arctique ne serait pas une très bonne idée», dit-il.

Même si depuis la fin de la guerre froide la Russie a réinvesti dans ces bases militaires, les armes russes situées dans le nord du pays sont plutôt installées pour défendre une éventuelle attaque et non l’inverse selon ce spécialiste.

«Aux yeux de la Russie, l’Arctique est plus le cœur économique de ce pays, c’est là que l’on retrouve des ressources naturelles importantes pour exporter et donc de dégager des surplus financiers», souligne le professeur.

