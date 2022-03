PAWELEC, Jan



À l'Hôpital Charles-Lemoyne, le 10 janvier 2022, est décédé John Pawelec, fils de feu Jozefa Slavuta et feu Roman Pawelec.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lynne Ducharme, sa fille Maggie Pawelec et son conjoint Terry Cash Charleze, ainsi que sa famille, ses amis et ses collègues de Reftech International.La famille vous accueillera le samedi 19 mars 2022 de 13h à 17h et de 19h à 22h à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y1A2, 450 463-1900