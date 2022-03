Cinq jours après avoir brûlé les planches du Madison Square Garden aux côtés de Dua Lipa, Angèle débarque dimanche à Star Académie. « J’avais très hâte de revenir à Montréal », confie la chanteuse belge.

Les clichés et vidéos se sont répandus comme une traînée de poudre sur le web cette semaine : Angèle, toute de blanc vêtue, qui débarque sur la scène du Madison Square Garden, à New York, pour y rejoindre Dua Lipa. Les deux chanteuses y ont entonné Fever, leur récente collaboration, devant un parterre aussi bruyant qu’enthousiaste.

L’expérience, elle l’atteste, était « irréelle ».

« C’était trop cool. Et honnêtement, je n’étais pas vraiment stressée ; j’allais simplement rejoindre une copine pour passer du bon temps sur scène. Je faisais une seule chanson, il n’y avait pas vraiment d’enjeu. Mais Star Académie, c’est bien différent. J’ai envie d’être à la hauteur pour ces jeunes chanteurs, et pour le public québécois », avance Angèle en entretien au Journal depuis les studios MELS, à Montréal.

La « force » des académiciens

Au moment d’écrire ces lignes, la jeune chanteuse n’avait pas encore rencontré les académiciens avec qui elle partagera la scène dimanche soir le temps d’un numéro retraçant son parcours musical des cinq

dernières années.

Mais avant même de faire leur connaissance, Angèle soulignait déjà leur « force ». Car de son propre aveu, elle aurait elle-même du mal à gérer la pression qui accompagne une aventure comme Star Académie.

« À vrai dire, j’ai beaucoup de difficulté avec le stress de la télévision et du direct. Je crois que j’aurais très mal vécu ça. Il faut vraiment être très fort et super courageux pour participer à un concours du genre. C’est vachement impressionnant », souligne-t-elle.

Renouer avec le Québec

Si elle a accepté l’invitation de Star Académie, c’est d’abord et avant tout pour renouer avec le public québécois qu’elle n’avait pas revu depuis sa prestation au Centre Bell, en décembre 2019. La pandémie – et la préparation de son plus récent album, Nonante-Cinq, l’a depuis tenue à l’écart de l’Amérique du Nord en entier.

« J’ai vécu des moments extraordinaires à Montréal, tant au Club Soda qu’au MTelus et au Centre Bell. Alors j’ai eu peur de ne pas pouvoir revenir à Montréal. Jusqu’à il y a quelques mois, je me posais encore des questions à savoir si j’allais pouvoir refaire une vraie tournée. Le fait d’être ici ce week-end, ça veut déjà dire beaucoup. Ça donne de bonnes ondes pour la suite », avance-t-elle.

Cette suite, elle commencera d’ailleurs à la planifier dès cette semaine. Attendue en Europe dès demain, elle y amorcera les premières répétitions pour la tournée accompagnant son dernier album. Un nouveau spectacle qu’elle entend être plus mature, fruit de l’évolution d’Angèle au cours des deux dernières années.

« J’ai appris beaucoup de ma première tournée. J’ai eu du temps pour me perfectionner en tant que performeuse, artiste, danseuse et chanteuse. Je suis très excitée à l’idée d’emmener les gens avec moi dans le rollercoaster du nouvel album », indique-t-elle.

Si aucune date de spectacle n’est encore prévue pour le Québec, les admirateurs d’Angèle peuvent se rassurer. Car, avant même de quitter Montréal, il lui tarde déjà d’y revenir. « C’est sûr à 100 % que je reviens vois voir bientôt ! » promet-elle.

Star Académie sera diffusé à 19 h, dimanche soir, sur les ondes de TVA.