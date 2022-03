Jeux paralympiques: un départ en or pour la Canadienne Mollie Jepsen

La skieuse canadienne Mollie Jepsen a remporté une médaille d’or, samedi, aux Jeux paralympiques de Pékin, ayant dominé l’épreuve de descente féminine en position debout.

Âgée de 22 ans, Jepsen compte maintenant cinq médailles paralympiques en carrière, puisqu’elle était montée quatre fois sur le podium aux Jeux de Pyeongchang, en 2018.

Cette fois, l’athlète de West Vancouver, qui a un handicap à une main et skie avec un seul bâton, a devancé la Chinoise Mengqiu Zhang et la Suédoise Ebba Aarsjoe. L’Ontarienne Michaela Gosselin a terminé cinquième.

Le Canada a remporté deux autres médailles dans cette première journée de compétition à Pékin.

L’Ontarien Mac Marcoux a obtenu l’argent après avoir pris la deuxième position à la descente de ski para-alpin pour les hommes avec déficience visuelle. Il partage l’honneur avec son guide Tristan Rodgers. Logan Leach, accompagné de son guide québécois Julien Petit, ont pour leur part conclu l’épreuve au neuvième rang, non sans une certaine déception.

«On ne venait pas ici nécessairement pour gagner, mais on est quand même déçus de notre performance», a admis Petit, dans une entrevue avec Sportcom, précisant qu’ils ont eu de la difficulté à apprivoiser la piste à l’entraînement.

La distance qui les séparait a par ailleurs augmenté durant leur descente, faute d’une communication adéquate, et ils ont seulement réussi à la réduire en fin de parcours.

«On est tous les deux déçus du résultat et on essaye de comprendre ce qui est arrivé», a déclaré Petit.

Au biathlon, le Canadien Mark Arendz a remporté une médaille de bronze à l'épreuve masculine de 6 km position debout.

Alexis Guimond cinquième

Chez les Québécois en action, la glace est brisée pour le skieur Alexis Guimond. Le Gatinois a conclu la descente debout en cinquième place afin d’entamer les deuxièmes Jeux paralympiques de sa carrière.

«Dans certains cas, je suis même allé un peu plus agressif que je pensais et ça m’a quand même coûté beaucoup de temps, a-t-il noté, à Sportcom. Malgré tout, j’ai vraiment aimé ma performance. C’est sûr que j’ai fait quelques erreurs et que ça mérite des ajustements, mais je suis quand même satisfait.»

Le Français Arthur Bauchet est celui qui a remporté la compétition. Guimond sera de retour dès dimanche pour son épreuve de super-G.