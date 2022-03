Jeux vidéo: pour aller plus vite que la machine

Le froid, l’humidité et la grisaille vous ralentissent? Vous rêvez de retrouver un degré d’énergie appréciable? Voici 10 jeux qui vous permettront d’augmenter votre niveau d’adrénaline...

Évidemment, la vitesse est synonyme, dans bien des cas, de jeux d’arcade. «Sonic» est incontestablement l’un des meilleurs, la mascotte bleue de Sega – qui va revenir au grand écran le 8 avril – enchaîne les parcours les plus vertigineux dans une succession de tableaux assurés de faire battre le cœur des joueurs les plus stoïques. Depuis ses débuts dans «Sonic the Hedgehog» en 1991, le hérisson a multiplié les aventures, sa dernière se déroulant aux Jeux olympiques de Pékin. Pour les nostalgiques, il est également possible de jouer aux anciens titres en 2D via la compilation «Sonic Mania Plus». Et pour le mélange des 2D et 3D, dirigez-vous vers «Sonic Generations».

Demeurons dans les jeux d’arcade pour effectuer un détour inoubliable au royaume de «Cuphead». Ce titre veut plonger les «gamers» dans l’ambiance survoltée des années 1930. Toutes les animations ont été créées à la main – si, si, je vous assure –, la musique est aussi d’origine – pensez jazz trépidant – et le but est de traverser les niveaux, de battre les «boss» afin d’acquérir de nouvelles armes, le tout avec pour objectif final de payer votre dette au diable. Et les intéressés seront ravis d’apprendre qu’un deuxième volet arrive dès le mois de juin prochain.

Vous voulez aller plus vite? C’est chez «SpeedRunners» que ça se passe. Fait pour être apprécié à quatre, jouable en ligne ou en personne, avec ou sans ordinateur comme larrons, le titre propose des aventures délirantes à travers des tableaux qui exigent des personnages qu’ils défient la gravité. L’un des grands intérêts du titre, autre que celui de voir vos proches faire une crise de nerfs, est les milliers de niveaux supplémentaires créés par des passionnés ce qui garantit un temps de jeu infini.

Entre l’arcade et le jeu de course, voici l’iconique «Mario Kart». Avec ses couleurs vives, sa musique endiablée et ses circuits qui en feront sacrer plus d’un, le jeu s’impose comme un incontournable des soirées d’hiver ou des journées de la semaine de relâche. Rien de tel que de s’affronter à plusieurs à toute vitesse au milieu des palmiers ou en pleine montagne pour décompresser et oublier la monotonie des derniers mois d’hiver.

Évidemment, il fallait bien parler de courses automobiles. La série des «Dirt Rally» – il s’agit de la cinquième itération du jeu, sortie en 2020 – se consacre à la course hors-piste. On y trouve une multitude de circuits au travers les quatre coins de la planète dans des conditions météorologiques parfois éprouvantes. Eh oui, ça va vite.

«Rocket League» est, pour sa part, un peu plus étrange. Oui, il y a bien des véhicules, mais ils sont utilisés pour... jouer au soccer. Vous ne rêvez pas. La partie peut compter jusqu’à huit joueurs par équipe, tous montés sur de petits bolides propulsés par des fusées. L’objectif est alors très simple: taper dans la balle pour marquer des buts et donc des points. Et, preuve s’il en fallait une qu’il s’agit là d’un sport fort sérieux, «Rocket League» est désormais un eSport avec ses compétitions en ligne ainsi qu’une ligue officielle de «gamers».

Ce «hack 'n' slash» possède, quant à lui, quelques particularités qui le rendent original. «Katana Zero» vous met dans la peau d’un tueur exécutant des meurtres commandés par son... psy. Chaque niveau est divisé en plusieurs tableaux, le premier étant toujours sur le même modèle: vous devez mettre votre adversaire hors d’état de nuire dans le temps imparti. La suite est amusante et se déroule à un rythme d’enfer, apte à augmenter le niveau de votre adrénaline et de vos endorphines.

Dans la série des combats, voici «Devil Daggers» dans lequel le héros lance des dagues de feu avec ses doigts. Pas mal du tout lorsqu’on sait que de toucher un ennemi fait mourir le personnage et que le nombre de méchants affrontés est exponentiel, une horde ne tardant pas à faire son apparition. Le même principe est appliqué dans «Painkiller: Black Edition», jeu de tir à la première personne dans lequel il vous faut vaincre les armées de Lucifer pour aller au paradis.

Et un «rush» d’adrénaline ne serait pas complet sans les hordes de zombies de «Killing Floor 2». Le ou les joueurs avancent à travers un tableau, dans lesquels des vagues de morts-vivants essayent de les éliminer, le tout avant d’affronter un «méchant»... puis le tout recommence. Les niveaux de difficulté donnent une idée de ce à quoi s’attendre avec «Suicidal» ou «Hell on Earth». Oui, ça s’annonce complexe.

