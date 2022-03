La piste «Max Parrot» à la montagne de Bromont

Le 21 décembre 2018, Max Parrot a reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin. À la suite de cette nouvelle, il a entrepris une période de six mois de chimiothérapie. Huit mois plus tard, Max remporte l’or à l’épreuve de big air des Summer X Games d’Oslo. Cette année, il a remporté deux médailles aux Jeux olympiques. Charles Désourdy, président de Bromont, montagne d’expériences (BME), lui a rendu un vibrant message lors de la merveilleuse annonce de la piste « Max Parrot », qui est la fusion de deux pistes du parc à neige du Versant du Village, la Brossard et la Candiac.

Photo Pascale Vallée

Le planchiste Max Parrot a remporté une médaille d’or alors qu’il a été couronné champion du slopestyle et une médaille de bronze à l’épreuve du grand saut lors des derniers Jeux olympiques.

Photo Pascale Vallée

Les membres de l’école de ski de Bromont, montagne d’expériences, ont formé une haie d’honneur pour accueillir le double médaillé olympique de Pékin, Max Parrot qui a commencé à skier à Bromont à l’âge de deux ans.

Photo Pascale Vallée

Max Parrot a reçu la pancarte de signalisation de la piste « Max Parrot » des mains du président de Bromont, montagne d’expériences (BME), Charles Désourdy.

Photo Pascale Vallée

Le double médaillé olympique, Maxence Parrot, est entouré de Marie-Christine Proulx et de Gino Chouinard, qui ont animé la cérémonie protocolaire.

Photo Pascale Vallée

Max Parrot est entouré de ses sœurs, Sérissa et Naomie.

Photo Pascale Vallée

Après la célébration de Max Parrot, j’ai croisé un partisan de baseball, le rappeur FouKi, qui était dans sa loge avant la présentation de son spectacle en soirée. Je me considère choyé, car il m’a offert une excellente description d’un Bonsoir elle est partie !

Photo Pascale Vallée

Sofia Fontanats était heureuse de rencontrer Maxence Parrot lors de la séance d’autographes.