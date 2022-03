La Russie en train de «réaliser le coût réel de la guerre»

La Russie est en train de «réaliser le coût réel de la guerre» face à la résistance ukrainienne et les négociations entre les délégations des deux pays commencent à être «constructives», a affirmé samedi un négociateur ukrainien.

Interrogé à Lviv (Ukraine) par le quotidien canadien The Globe and Mail, Mykhailo Podolyak, présenté comme un proche collaborateur du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a dit commencer à percevoir un infléchissement dans l'attitude russe face à la résistance ukrainienne et aux sanctions internationales.

«Au tout début de la guerre (les Russes) insistaient sur une domination totale. Ils ne s'attendaient pas à une aussi forte résistance de l'Ukraine», a déclaré M. Podolyak.

«Ils commencent seulement à réaliser le coût réel de la guerre. Et nous commençons maintenant à avoir des négociations constructives», a ajouté le responsable, qui a participé aux deux premières sessions de négociations entre la Russie et l'Ukraine à la frontière du Bélarus.

Une troisième session de pourparlers doit avoir lieu lundi, selon la délégation ukrainienne.

Les Russes «ont perdu de très importantes quantités d'équipement et de personnel. Des sanctions comme on n'en a jamais vues détruisent leur économie. Leur pays est hors la loi sur la scène internationale et leur propagande ne fonctionne pas», a-t-il fait valoir.

M. Podolyak a réitéré la demande d'instauration d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine refusée par l'OTAN, ce qui a provoqué une vive réaction du président Volodymyr Zelensky, reprochant à l'Alliance atlantique de donner «le feu vert à la poursuite des bombardements».

Tout en soulignant que les deux parties aux négociations avaient convenu de ne pas discuter des détails des pourparlers, M. Podolyak a indiqué que les objectifs ukrainiens demeuraient un cessez-le-feu immédiat, des garanties de sécurité que l'Ukraine ne serait pas attaquée de nouveau et des compensations «significatives» pour les pertes en vies humaines et les dégâts dans les villes ukrainiennes.

