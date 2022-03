Les magasins Chico sont vendus à un géant ontarien

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Pet Valu met la main sur le détaillant québécois

Chico, l’une des principales chaînes de boutiques pour animaux au Québec, a accepté une offre d’achat du géant ontarien Pet Valu, dont la valeur n’a pas été dévoilée. Fondée en 1983 par Pierre Charbonneau et Michel Joly, Chico compte 66 magasins franchisés dont les ventes annuelles totalisent 79 millions $. Pet Valu promet de conserver l’enseigne Chico et son centre administratif montréalais. Avec plus de 600 magasins, Pet Valu se présente comme le plus important détaillant d’aliments et de produits pour animaux de compagnie au Canada.

Rousseau empoche plus de 400 000 $

Le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, a encaissé près de 413 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions du transporteur montréalais, cette semaine. Pour sa part, la cheffe des affaires commerciales, Lucie Guillemette, a réalisé un gain de près de 90 000 $ de la même façon.

Joli profit pour Paul Desmarais III

L’un des petits-fils de Paul Desmarais, Paul Desmarais III, a réalisé un gain de près de 607 000 $ en exerçant des options de Power Corporation, il y a 10 jours. M. Desmarais est premier vice-président chez Power et PDG de Sagard, l’une des filiales du conglomérat montréalais. De son côté, le PDG de Power, Jeffrey Orr, a encaissé un profit de plus de 1,6 million $ en exerçant des options de l’entreprise à la mi-février. Trois jours plus tard, il a réinvesti un peu plus de 1 million $ dans de nouvelles actions de Power.

Louis Têtu achète du Coveo

Le PDG de Coveo Solutions, Louis Têtu, a acheté pour 250 000 $ d’actions de l’entreprise techno de Québec, la semaine dernière, dont la moitié au nom de son épouse, Louise Couture. Il en détenait déjà pour plus de 30 millions $. Le titre de Coveo a perdu 44 % de sa valeur depuis son entrée à la Bourse de Toronto, en novembre.

Busbud recueille 14 millions $

Le service de réservation de billets d’autobus et de train Busbud a récemment récolté 14 millions $ dans le cadre d’une ronde de financement menée par le conglomérat industriel chilien Copec, à laquelle a également participé Exportation et Développement Canada (EDC). Du même souffle, l’entreprise montréalaise a procédé à l’acquisition de son concurrent chilien Recorrido. Depuis sa fondation, en 2011, Busbud a amassé 55 millions $.

Nora Pharma grandit avec Pharmapar

Le distributeur de médicaments génériques Nora Pharma de Saint-Lambert a acquis des actifs de Pharmapar, un autre distributeur de médicaments génériques québécois. La valeur de la transaction n’a pas été communiquée publiquement. L’acquisition comprend un entrepôt « à la fine pointe » situé à Varennes.

Alain Lemaire achète du Cascades

Le président exécutif du conseil d’administration de Cascades, Alain Lemaire, a acheté pour près de 500 000 $ d’actions de l’entreprise de Kingsey Falls, la semaine dernière. Le titre du fabricant de produits de papier recyclé a reculé de près de 24 % au cours des 52 dernières semaines.