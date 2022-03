Message d’un citoyen du monde

Lorsque je visualise ma planète bleue qui tourne sur elle-même et autour du soleil, je constate que je fais partie d’un univers composé de millions de galaxies dans la Voie lactée. Je baigne dans un grand tout, à peine exploré. Je m’y sens confortable, privilégié et heureux, bien que préoccupé par mon avenir et celui de mes semblables, tout en me sentant unique et grand malgré ma petitesse, devant cet infini majestueux et sans frontières.

Ça me fascine et me questionne : Qui suis-je ? Où vais-je ? Quelle est ma participation à cela ? Quelle est ma destinée ? Malin, celui ou celle qui pourra répondre. Mais nous pouvons quand même y aller de nos suppositions, de nos explications, et même de notre fertile et inventive imagination. La voûte céleste, en aurais-je un jour la clé pour découvrir la boîte renfermant le parchemin plusieurs fois millénaire du grand mystère de la vie, d’abord ici sur terre, et ensuite ailleurs ? Cet ailleurs qui un jour sera mieux connu et apprivoisé. Qui sera le prélude à une meilleure compréhension de l’humain et de son origine. Belle aventure en perspective !

Pour l’instant, je vis en société avec des personnes qui me sont chères, enrichissantes et aimantes, d’autres moins, parce qu’elles me sont inconnues ou ignorées. J’ai évolué avec elles et à côté d’elles. Des valeurs, des connaissances et des croyances m’ont été inculquées. Elles ont jalonné, délimité et façonné ma vie, façonné ce que je suis. En contrepartie, j’ai aussi épousé des préjugés qui ont certainement faussé mon appréciation de certaines personnes.

Cela, alors que toute ma vie, j’avais appris à me libérer des idées toutes faites et subjectives. Je m’étais enrichi des autres. J’avais toujours senti qu’il me fallait aller au-delà des barrières socio-économiques, culturelles et géopolitiques imposées, dictées et sanctifiées par le gouvernement du « bon peuple ».

J’avais saisi l’invitation et je m’étais toujours empressé de m’ouvrir et de m’éveiller aux sept milliards d’individus, mes voisins d’ici et d’ailleurs, avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs traditions et leurs nouveautés, leurs inquiétudes et leurs espoirs. Car nous ne pouvons plus nous ignorer, puisque de nombreux évènements nous amènent à des rapprochements spontanés, inévitables et fraternels.

Dorénavant et pour toujours, je me considère comme un simple citoyen du monde, attentif, altruiste et lucide, et ce, parce que j’apprends et découvre encore et encore de ce que m’apportent les autres. Il n’y a point de limite et encore moins de fin à ce processus. Comme vous tous, je ne suis que de passage sur cette terre, et après, ce sera la vie après la vie !

Une croyance de plus en plus avouée, parce qu’une certitude des plus plausibles avec nos connaissances d’aujourd’hui. Mettant mon orgueil de côté, il m’est impossible de penser que mon existence, si courte soit-elle, se terminera dans un petit tas de poussière grisâtre. Mon corps oui, je le sais. Mais mon âme et mon moi survivront, j’en reste convaincu. Je partirai, avec pour tout bagage, un bonheur et un bien-être jouissifs, pour partager le tout avec ceux et celles qui auront voulu croire comme moi en la vie, sans finalité.

Jean de Saurel

Votre constat de l’état du monde me parvient, alors que nous sommes en pleins ravages du variant Omicron. Peut-il y avoir plus bel exemple du « vivre ensemble » que nous devrons continuer d’apprivoiser, puisque plus rien de ce qui se passe ailleurs ne nous est étranger, et vice-versa, puisque la COVID a fait plusieurs fois le tour de la planète depuis deux ans. Le mystère de la vie est le même pour tout le monde, quelles que soient notre origine, nos allégeances politiques, ou encore nos croyances religieuses. Que nous reste-t-il de commun et sans discussion à protéger : sinon la planète sur laquelle on vit tous ?