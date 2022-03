Michel Jean et ses trois chiens d’eau portugais

« Trois chiens, c’est beaucoup quand même », dit Michel Jean qui parle de son trio canin bien particulier.

1. Présentez-nous vos trois chiens d’eau portugais.

Eddy est un mâle de 11 ans au pelage ondulé. Solo est une femelle de 10 ans au pelage frisé. Nipi est une femelle de 3 ans, au pelage hybride. Deux chiens, c’est idéal ; trois, c’est une meute ! Ils ont leurs propres règles.

2. Pour quelle raison avez-vous choisi ces chiens ?

J’ai eu un labrador pendant 18 ans. Une légende au Mont-Sainte-Anne ! À sa mort, je ne voulais pas d’un chien qui lui ressemblerait, alors j’ai cherché pour une race active (je fais beaucoup de sport avec mes chiens) et sans perte de poils. J’ai trouvé, au hasard, les chiens d’eau portugais. Ils ont un bon tempérament, sont doux et affectueux. Très actifs, ils sont capables de se calmer. Ils sont de taille moyenne donc, pas trop encombrants. Une grosseur idéale. Des chiens parfaits !

3. D’où viennent ces noms ?

J’ai nommé Eddy en hommage au cycliste Eddy Merck, car j’aime le vélo. Solo est le nom que l’éleveur lui avait donné quand il me l’a offert. Nipi veut dire eau en innu. C’est un chien d’eau !

4. Êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’aime les chats, mais je préfère les chiens. Jeune, à la maison familiale, j’ai eu un chien. Par la suite, j’ai eu un caniche moyen pendant 17 ans et un labrador pendant 18 ans.

5. Comment décrire la personnalité de vos animaux ?

Eddy est doux et sensible. Il a beaucoup d’empathie. Quand les gens sont déprimés ou en colère, il le ressent et va se lover sur eux. Il peut rester ainsi longtemps et ça les aide. C’est un chien zoothérapeute ! Il est un brin anxieux. Il pleure pour qu’on s’occupe de lui. Il craint les orages. Il va se cacher dans la cave. [...] Solo est hyper calme et solide : un chef de meute. Elle est toujours autour de moi et me suit. Nipi est une chienne différente, unique. Elle est tellement douce et a ce côté plus « féminin », comme un chat. Elle est plus joueuse et écoute tellement bien. Ensemble, les deux femelles sont en compétition pour le titre de chef de meute et pour mon attention ! Elles dirigent le mâle, qui pleure en arrière parce qu’il se fait mener par les deux vraies Germaines. (Rire)

6. Avez-vous des anecdotes concernant vos chiens ?

Solo est capable de sauter et de débarrer la porte ! Nipi se prend pour un chat. Elle grimpe sur les meubles pour regarder dehors. Elle se couche sur le dessus du dossier du divan et s’installe sur le dos, les quatre fers en l’air. Les trois aiment les tomates cerises au point où j’ai dû installer des clôtures dans mon jardin. De vraies marmottes !

7. Font-ils de mauvais coups ?

Solo est capable de monter sur le comptoir en passant par un banc. Je ne peux pas laisser de nourriture sur le comptoir sinon ils la prennent. C’est leur défaut. Eddy, lui, il se sauve, comme un labrador ! Il ne va pas loin, mais quand même.

8. Qui s’occupe de vos chiens lorsque vous partez ?

Je les envoie au chenil Hurle-vent, une pension pour chien. Un beau nom pour un écrivain ! Quand je les y amène, les chiens sortent de la voiture en courant et sont contents. [...] J’ai confiance aux propriétaires, un jeune couple super qui fait cela par passion.

9. Tel maître, tel chien

Eddy a ce petit côté « happy camper », toujours de bonne humeur, comme moi. Solo a un côté raisonnable et bien réfléchi, ce que j’ai aussi.

10. En quoi vos chiens vous inspirent-ils ?

C’est plus qu’une inspiration. Ils sont rassurants, apaisants. On n’est jamais seul avec un chien. Les gens sous-estiment ce que les chiens nous apportent : l’humanisme, la chaleur, la sensibilité. Ce sont des êtres vivants avec des émotions, qui transmettent de l’affection et avec qui on a une belle connexion.

À propos de Michel Jean :

Chef d’antenne bien connu à LCN, animateur, journaliste et auteur, il a écrit plusieurs excellents livres dont Le vent en parle encore, Kukum, et son tout dernier, Tiohtià:ke.