Patinage de vitesse: Florence Brunelle remporte l’or au mondial junior en Pologne

Florence Brunelle a remporté l’or au 500 m du championnat mondial junior de patinage de vitesse courte disputé, aujourd'hui, à Gdansk en Pologne.

Médaillée d’argent au 500 m et au 1500 m lors des derniers mondiaux juniors présentés à Bormio en Italie en 2020, la patineuse de 18 ans de Trois-Rivières a, cette fois, monté sur la plus haute marche du podium.

« Je suis tellement contente d’être de retour sur le podium, mais surtout d’avoir gagné l’or cette fois, a mentionné Brunelle par voie de communiqué. C’était mon objectif depuis les derniers mondiaux juniors et ça fait vraiment du bien. C’était une bonne course où j’ai fait ce que j’avais à faire. »

Après avoir vécu son baptême olympique à Pékin en février où elle a notamment pris le 4e rang au relais 3000m, Brunelle est rentrée à la maison quelques jours avant de s’envoler pour la Pologne. Le Canada a réussi un doublé au 500 m. Ann-Sophie Bachand a remporté l’argent terminant tout juste derrière sa coéquipière avec un chrono de 44,559 s comparativement à 44,473 s pour Brunelle.

La Néerlandaise Michelle Velzeboer a complété le podium.

« Je suis tellement heureuse de partager le podium avec Ann-Sophie, a exprimé Brunelle. Je suis vraiment fière d’elle et de la façon dont nous avons tous les deux rebondi après notre finale au 1500 m où elle est tombée à cause de moi. »

Disqualifié

Après avoir franchi la ligne d’arrivée au 2e rang, Brunelle a été disqualifiée pour un contact avec sa coéquipière qui en raison de sa chute a terminé en 7e position sur les huit filles en finale A. Bataillant pour la deuxième position, les deux Québécoises sont entrées en collision.

Âgée de 17 ans, Bachand flottait sur un nuage à l’issue de la course. « Présentement, je n’ai pas de mots pour exprimer ma joie. Je suis super contente, mais surtout fière de moi et de l’équipe qui m’entoure. J’ai dépassé toutes mes attentes et ça m’encourage pour la suite. Je côtoie Florence depuis longtemps et je suis très contente de pouvoir partager ce podium avec elle. » Bachand a ainsi remporté sa première médaille sur la scène internationale.

Les deux Québécoises ont également vécu leur lot d’émotions au 500 m. Un faux départ et un accrochage dans le premier virage entre deux patineuses ont augmenté la tension.

Un troisième départ qui s’est déroulé dans les règles de l’art a été nécessaire. La Montréalaise Ayisha Miao Qi a remporté la finale B et terminé au 6e rang.

Brunelle et Bachand ont aussi uni leurs efforts pour permettre au Canada de se qualifier pour le relais 3000 m qui sera disputé demain en conclusion du championnat mondial. Le Canada a remporté sa demi-finale. Les deux seront aussi en action lors de la ronde quart de finale de l’épreuve du 1000 m.

