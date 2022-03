Qui dit vrai?

Un des principaux problèmes chez les humains, ce sont les menteurs. On ne voit pas ça chez les animaux.

Ce conflit pue le mensonge. Avant d’entamer quelque guerre que ce soit, parce que c’est très grave, on devrait obliger les dirigeants à passer au polygraphe. « Est-il vrai, Monsieur Poutine, que l’Ukraine est présentement aux mains de dirigeants nazis qui sont aussi des drogués ? Avez-vous des preuves ? »

Sur l’autre chaise : « Vous, Monsieur Biden, cette tentative mondiale d’organiser un boycottage de la Russie, est-elle humanitaire ou économique ? »

Tant qu’à y être pourquoi ne pas poser une seule et unique question au grand chef du parlement chinois, Xi Jinping : « Pourquoi vous ne vous en mêlez pas, vous qui détenez la première économie mondiale en termes de PIB ? » Même Macron, quand il jase avec Poutine au téléphone pendant une heure et demie et qui revient comme un père Ovide alarmiste, je ne le crois pas.

LES DEUX CÔTÉS

À l’interne, les Russes affirment que les pays membres du groupe BRICS (Brésil, Inde, Chine et Afrique du Sud), qui représentent 43 % de la population du monde, sont contre le boycottage de la Russie.

Est-ce vrai ?

Dans la guerre, en politique et même dans le sport, j’ai toujours une crainte face aux menteurs. Une chose est certaine, en plus, c’est que des fallacieux, des trompeurs, il y en a des deux côtés. Vous connaissez l’histoire de la médaille.

Entre-temps, le sang coule, d’honnêtes citoyens sont sortis de chez eux comme des rats, des enfants seront traumatisés le reste de leur vie. Les dirigeants, eux, ne se saliront jamais les mains. La langue, peut-être, mais jamais les mains.

ADVIENNE QUE...

Une autre affaire de Poutine, je suppose, le corona vi-russe.

Vous autres, en Ukraine, ça vous prendrait un Rambov.

J’ai appelé chez Bell, ç’a répondu tout d’suite... J’ai eu peur, pis j’ai raccroché !

Peut-on changer le nom de la poutine ?

« À quel poste Télé-Siège ? » (Un nouvel adepte du ski)

Le gars devant moi, au comptoir-lunch du cinéma, avec ses 14 piercings, a commandé une grosse liqueur, je l’ai suivi avec une moppe !

L’hiver reste toujours ma quatrième saison préférée.

Si je comprends bien concernant Carey, y’a rien qui Price

J’ai bien peur que les billets pour les matchs du Canadien en séries cette année ne soient ni en carton ni électroniques.

