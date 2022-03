Retour vers une économie moins virtuelle et plus terre-à-terre

Il y a la fin possible d’une pandémie et le début d’un conflit qui pourrait dégénérer. Si les investisseurs aiment en général la prévisibilité, c’est tout le contraire que l’on constate depuis quelques années. Mais quoi qu’il arrive, « les marchés boursiers sont résilients », croit le planificateur financier Fabien Major.

« À chaque fois qu’il y a des dangers, il y a des opportunités. Les portefeuilles vont se transformer, il va y avoir des gagnants, d’autres qui auront plus de difficultés », dit-il en entrevue avec Le Journal, en marge de la publication de son nouveau livre Qu’allez-vous faire de tout cet argent ?

Car si la pandémie a changé nos habitudes de consommation, notre épargne, nos envies, le conflit actuel provoquera de nouvelles réalités. Les investisseurs ont d’ailleurs déjà commencé à se tourner vers d’autres secteurs.

« Cette année, les technos auront plus de difficultés, il y a des prises de profit. On voit un transfert d’argent dans le plus tangible, les banques, l’alimentation, les chemins de fer, on revient à une économie plus terre-à-terre, moins virtuelle », croit M. Major.

Mais le plus important, pour lui, c’est de garder le cap, ne pas sortir des marchés, quitte à se faire rassurer par son conseiller financier.

« Lorsqu’on conduit un véhicule sur une plaque de glace, on ne fout pas les breaks. On lâche le volant, on enlève ses pieds de la pédale, pis on attend que ça ralentisse. »

Plus d’argent, quoi faire ?

Si l’incertitude demeure face à cette guerre, le contexte est tout de même intéressant pour les boomers qui ont mis des milliards $ en avoirs pour leur retraite et les jeunes générations qui en hériteront lors des prochaines années.

« On parle d’un montant de 750 milliards $ en avoirs. Alors, on se pose la question ? Que fait-on lorsqu’on touche un montant important lors d’un héritage ? C’est ce que je voulais aborder dans ce livre », dit-il.

Premier conseil, prendre une bonne respiration et avoir un plan.

« Je dirais, premièrement, il faut garder la tête froide ; si on est trop excité, il faut se calmer. Si on ne se sent pas compétent, il faut se faire accompagner », assure M. Major.

Ce dernier croit qu’il est important de prendre de bonnes habitudes face à ses finances.

« Si vous savez administrer 40 000 $-50 000 $ net dans vos poches, vous serez capable d’administrer 1 million $ », croit-il.

Être bien outillé, selon lui, c’est être capable de connaître le montant d’argent que ça prendra pour sa retraite, comprendre la fiscalité, l’impact de l’inflation (surtout maintenant) et faire une bonne analyse des risques.

« Si on veut avoir plus d’argent, il faut que ça passe par la patience. Certains veulent y aller vite et utiliser les effets de mode comme la cryptomonnaie », dit-il.

Le grand piège ? Investir dans ce qu’on ne connaît pas.

« Tout ce qui est underground est dangereux, tout comme écouter les conseils à gauche et à droite. Mais je sens que les Québécois sont mieux outillés, ils connaissent mieux leurs finances personnelles », conclut-il.

♦ Qu’allez-vous faire de tout cet argent ?, de Fabien Major, 160 pages, Les Éditions du Journal, 24,95 $

