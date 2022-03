Slopestyle: médaille d'or pour Megan Oldham

La skieuse canadienne Megan Oldham a remporté la deuxième médaille d’or de sa carrière en Coupe du monde samedi, à l’épreuve féminine de slopestyle présentée à Bakouriani, en Géorgie.

Après avoir vu les organisateurs de la compétition annuler les deux premières journées d’activités en raison des aléas de Dame Nature, la jeune athlète de Parry Sound, en Ontario, a finalement pu s’élancer sur le parcours qui accueillera les Championnats mondiaux en 2023.

Âgée de 20 ans, Oldham a fait fi des conditions météorologiques difficiles et a provisoirement pris la tête de la finale dès sa première descente bonne pour une note de 75,41 points, sa meilleure de la journée. Au final, aucune de ses rivales n’a pu faire mieux et la représentante de l’unifolié a été couronnée championne de l’événement.

Sarah Hoefflin, de la Suisse, a obtenu l’argent en raison de ses 72,38 points, suivie de l’Allemande Alia Delia Eichinger (67 points).

Oldham quittera Bakouriani avec une médaille d’or de plus au compteur, après celle récoltée il y a trois ans en Suisse, plus précisément à Silvaplana, aussi lors d’une épreuve de slopestyle. La skieuse canadienne saura par ailleurs à quoi s’attendre pour les Championnats du monde de ski acrobatique qui seront disputés sur le parcours de Bakouriani, dans moins d’un an.

Le circuit de la Coupe du monde se déplace maintenant à Tignes, en France, où une épreuve de slopestyle est prévue le week-end prochain. La saison se conclura deux semaines plus tard, à Silvaplana.

