Suspense dans les coulisses du Capitole

Quand la 67e secrétaire d’État des États-Unis Hillary Rodham Clinton et Louise Penny, une écrivaine québécoise au succès international, s’allient pour imaginer une histoire, il faut s’attendre à quelque chose de percutant. État de terreur, thriller politique écrit à quatre mains par Hillary Rodham Clinton et Louise Penny, plonge tout droit dans les coulisses du Capitole et de la politique internationale. Le best-seller instantané, numéro 1 au palmarès des ventes du New York Times dès sa sortie, montre le talent et l’intelligence de ces deux amies audacieuses qui ont fait leur marque sur la scène mondiale.

Le roman débute par l’assermentation d’une nouvelle administration, au terme d’une période politique particulièrement mouvementée aux États-Unis. Le président, à la surprise générale, nomme son ennemie politique, Ellen Adams, au poste clé de secrétaire d’État.

Au moment où le président s’adresse au Congrès pour la première fois en présence de la secrétaire d’État, une jeune agente du Service extérieur affectée à l’antenne pakistanaise du secrétariat d’État, Anahita Dahir, reçoit d’une source anonyme un message crypté à la hâte. La menace plane.

Ellen Adams, assistée d’un journaliste dévoué et de la jeune agente du Service extérieur, devra déjouer une conspiration aussi vaste que dangereuse. Il est question de la course aux armements nucléaires, de la mafia russe et d’une nouvelle organisation terroriste rebelle.

Écrire à quatre mains

Louise Penny, interviewée à l’occasion de la sortie du livre en version française, explique qu’un ami commun, un éditeur new-yorkais à la retraite, avait lancé l’idée qu’elles écrivent ensemble.

« C’était une idée excitante. On dit oui. Mais ensuite... il faut l’écrire. Je n’avais jamais écrit un thriller et je n’avais jamais écrit avec quelqu’un d’autre. Je n’avais jamais voulu faire cela. Hillary n’avait jamais écrit de fiction. »

Tandis que l’écrivaine se questionnait pour des raisons professionnelles, la politicienne avait peur que ce projet ruine leur amitié, ajoute-t-elle.

« Nous avons décidé d’essayer et nous avons donné notre accord à l’éditeur. Nous étions en pleine pandémie et il n’y avait pas grand-chose qui se passait. Hillary a fait beaucoup de choses dans sa vie. J’en ai fait beaucoup. On avait besoin d’un défi et ce projet avait l’air amusant. »

L’aventure s’est avérée palpitante, ponctuée de rencontres virtuelles sur Facetime et de nombreux courriels.

« Nous voulions écrire un thriller politique qui serait mené fortement par des personnages. C’était clair, dès le début, que le personnage principal serait le secrétaire d’État. Et au même moment, la meilleure amie de Hillary, Betsy, est décédée. Nous avons décidé de lui rendre hommage et de l’intégrer au livre comme l’amie d’Ellen. »

Des femmes intelligentes

Ce sont des histoires de femmes d’un certain âge, note Louise Penny.

« Elles ne se promènent pas avec des vêtements en lycra et ne défoncent pas de portes. Ce sont des femmes qui utilisent leur cerveau et qui font preuve de beaucoup de courage. »

Il fallait aussi trouver une intrigue.

« J’ai demandé à Hillary ce qui l’empêchait de dormir lorsqu’elle était secrétaire d’État, comme Ellen, dans le roman. Et elle m’a proposé trois différents scénarios... qui sont devenus mes cauchemars. Chacun d’entre eux aurait pu faire un roman. »

La menace nucléaire

Hillary a choisi le scénario traitant du nucléaire. « Ça s’est avéré totalement prémonitoire. C’était avant la chute de l’Afghanistan et le retour des talibans. Elle a tout vu venir, exactement comme ça s’est passé. Nous étions en vacances ensemble au Québec, au Manoir Hovey, lorsque les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan. Notre histoire fictive devenait réelle. Ça faisait peur. »

Sommes-nous assis sur un volcan ? « Je pense que ce qui est le plus apeurant avec ce livre, c’est le fait que tout ce qu’on a décrit pourrait réellement arriver. Nous prions pour que ça ne se produise pas. »

Hillary Rodham Clinton est la première femme de l’histoire des États-Unis à avoir été la candidate d’un grand parti politique à l’élection présidentielle.

Elle a été la 67 e secrétaire d’État après avoir passé près de quatre décennies dans la fonction publique à mettre son talent au service des enfants et des familles en tant qu’avocate, première dame et sénatrice américaine.

État de terreur est son huitième livre.