Tennis: le Canada ne sera pas des finales de la Coupe Davis

Félix Auger-Aliassime n’y était pas, Denis Shapovalov non plus. Résultat : le Canada ne participera pas aux prochaines finales de la Coupe Davis.

Les Néerlandais n’ont pas fait durer le suspense bien longtemps, samedi à La Haye, en éliminant le Canada des qualifications dès le match de double.

Peter Polansky et Brayden Schnur ont ainsi perdu 7-5 et 6-3 contre le duo formé de Wesley Koolhof et Matwe Middelkoop.

Les Pays-Bas se forgeaient ainsi une avance insurmontable de 3-0, le Canada ayant perdu les deux duels de simple de vendredi.

Le Québécois Alexis Galarneau, malgré un fort match, et Steven Diez s’étaient alors inclinés tour à tour.

À la suite de ce revers, les Canada devra disputer une rencontre de barrage du Groupe mondial I en septembre prochain dans l’espoir de prendre part aux qualifications en 2023.

