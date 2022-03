Ukraine: une leçon salutaire pour les jeunes

Comment une guerre peut-elle être salutaire ? demanderez-vous.

Toute guerre est tragique, direz-vous.

Je suis bien d’accord. Une guerre, c’est toujours un échec de la politique à résoudre un problème par des voies pacifiques.

Nul ne sait par ailleurs comment ce drame va se terminer.

Libertés

De quels aspects positifs cette tragédie peut-elle donc être porteuse ?

D’abord, trop d’esprits en Occident, y compris des chefs de gouvernements, sont habités par un angélisme naïf.

On refuse de voir que seuls les rapports de force comptent, et on s’imagine que des institutions de pur placotage comme l’ONU, le G7 et le G20 peuvent faire la loi.

Le réveil est brutal et la gueule de bois est pénible.

Ensuite, les pays occidentaux étaient de moins en moins solidaires. Chacun jouait pour lui.

Le drame ukrainien soude les pays occidentaux comme cela n’avait pas été le cas depuis longtemps, même si on ne va pas au-delà, pour le moment, des sanctions économiques et de l’envoi de matériel militaire.

Même l’Allemagne, traditionnellement timorée sur la scène internationale en raison de son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, sort de sa réserve.

Par ailleurs, notre époque est cynique, superficielle, petite d’esprit, remplie de trivialités, obsédée par la consommation et le divertissement.

Les héros sont rares, les grandes causes aussi.

L’héroïque résistance du peuple ukrainien nous ramène à l’essentiel.

Elle montre qu’il y a, au fond de beaucoup d’êtres humains, qui se voient probablement comme des gens très ordinaires, une capacité insoupçonnée à s’élever dans le drame et à poser des gestes dont ils ne se croyaient pas capables jusqu’à ce que les circonstances les y forcent.

Mais la leçon la plus salutaire de ce drame effroyable est pour nos jeunes.

Beaucoup ont été élevés dans la ouate. Ils ne savent pas que l’histoire est tragique. La guerre est, pour eux, un jeu vidéo.

Plus insidieux encore, ils ne réalisent pas que ces libertés individuelles qu’ils tiennent pour acquises reculent.

Voyez par exemple l’indifférence de beaucoup d’entre eux aux cas de censure qui se multiplient dans les arts, les médias, les universités autour de mots, d’idées et d’œuvres.

Pire encore, beaucoup de jeunes joignent ces meutes, encouragent ces reculs, croyant que c’est ainsi que l’on construit un monde meilleur.

Ils utilisent avec trop de légèreté des mots comme « dictature », « fascisme », etc.

Ils ne réalisent pas à quel point ces libertés, qui vont de soi pour eux, sont précieuses et fragiles.

Il ne leur vient pas à l’idée qu’elles puissent être menacées et qu’il faille parfois se battre, voire donner sa vie, pour elles.

Priorités

Et là, soudainement, ils découvrent un dictateur en chair et en os, un vrai de vrai, qui tue de vrais êtres humains, qui veut agrandir un vrai royaume.

Ce n’est pas un méchant fictif comme dans Le Seigneur des anneaux ou Game of Thrones.

N’est-ce pas une leçon infiniment plus porteuse que mille discours ?

Puissent-ils en tirer un meilleur sens des priorités.