Un chèque, pas de baisse de taxe

Les automobilistes qui saignent des yeux en voyant le prix de l’essence à la pompe ne doivent pas s’attendre à une baisse de taxe du gouvernement québécois. Par contre, Québec se prépare à vous envoyer directement un chèque.

Le 5 février, Le Journal avait révélé que le gouvernement Legault entrevoyait la fin des mesures sanitaires et préparait un budget remettant de l’argent aux Québécois.

L’idée était de permettre aux citoyens de profiter d’un retour à la vie normale en faisant face à l’inflation.

Depuis, la hausse du prix de l’essence a atteint un sommet qu’il aurait été difficile d’imaginer avant la monstrueuse invasion russe de l’Ukraine.

L’indice Poutine

Quand faire le plein d’une petite voiture coûte plus de 120 $, on ne parle plus seulement de l’impact de la relance post-pandémie, mais d’un Indice Poutine à la pompe.

Ça s’ajoute à la forte hausse du coût du panier d’épicerie et d’autres biens de consommation.

François Legault le sait. Lors de l’annonce de la date du budget, il a affirmé que son gouvernement allait aider les Québécois.

Aide directe

Vérification faite, il n’est pas question de compenser la hausse du prix de l’essence par une baisse de taxe. Et ce, même si la TVQ sur chaque plein au coût plus élevé profitera aux coffres de l’État.

Il n’est toujours pas question d’annuler non plus la hausse du tarif d’électricité de 2,6 % qui frappera les Québécois ce printemps.

Au gouvernement, on craint qu’appliquer un gel maintenant entraîne un choc tarifaire plus tard.

Le gouvernement Legault mise donc sur un chèque envoyé directement au plus grand nombre de Québécois possible.

En début d’année, le ministre Eric Girard a déjà fait parvenir une somme de 200 à 275 $ par personne aux gens à plus faible revenu (400 $ pour un couple), qu’il avait annoncée lors de la mise à jour économique avant les Fêtes.

Le mardi 22 mars, ce qu’il présentera sera plus généreux encore. Ce sera à quelques mois de l’élection.

Son défi sera de répondre à un véritable besoin, sans avoir l’air d’acheter des votes au détriment de saines finances publiques.