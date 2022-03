Un temps des sucres antillais à Montréal

Un chef cuisinier montréalais d’origine haïtienne revisitera les classiques mets du temps des sucres en leur donnant une petite touche antillaise dès la mi-mars à son restaurant de la rue de Bellechasse, dans Rosemont.

«J’ai étudié en pâtisserie, car j’adorais le sucre, nous a confié en entrevue Wadensky Fontaine, copropriétaire du Café Les 3 Jerks. L’érable est un produit spécial pour moi. C’est vraiment agréable à cuisiner. Il n’y a pas plus canadien que ce produit.»

L’an dernier, le passionné de cuisine, avait fait des boîtes repas en collaboration avec «Avec Plaisirs Traiteur». Son principal défi avait été le fait que le sucre n’est pas naturellement cuisiné dans la culture haïtienne, car il se retrouve davantage dans les fruits et quelques desserts seulement.

«Ce n’était pas évident d’intégrer la touche sucrée à des mets principaux. Oui, c’est beau de dire que nous avons ajouté de l’érable, mais le plat doit demeurer cohérent et le goût savoureux», nous a raconté le chef.

L’an dernier, son flanc de porc en roulade à la bière et à l’érable avait figuré parmi les recettes qui avaient fait un tabac, nous a-t-il dit.

«Ça ressemblait à une porchetta marinée à la façon dont nous marinons un griot. Les mêmes épices ont été utilisées. Sur le dessus, la croûte était laquée à l’érable», a-t-il décrit. Le sauce pois, lard et chipotle, un plat qui s’apparente aux fèves au lard classiques, avait aussi été très apprécié par la clientèle.

Nouveau concept

Cette année, M. Fontaine proposera dans son restaurant plusieurs ingrédients à rassembler pour en faire un repas style cabane à sucre à saveur antillaise. «Le concept sera davantage à la carte cette année. Nous allons pouvoir conseiller les gens sur le type de repas qu’ils pourront faire avec les ingrédients qu’ils auront sélectionnés», ajoutant qu’il y aura également quelques boîtes repas.

Par ailleurs, M. Fontaine planche sur l’idée de créer éventuellement un repas de cabane à sucre de type brunch revisité, avec crêpes et omelettes par exemple. Mais, comme son restaurant n’offre que de la nourriture pour emporter, il devra ajuster son menu. «On veut offrir à notre clientèle une expérience qui garde le plus possible son intégrité. Cela dit, nous travaillons sur quelque chose afin que les clients puissent effectuer le mélange chez eux.»

Le menu du temps des sucres du Café Les 3 Jerks sera disponible sur la page Facebook de l’établissement prochainement.

